Фінансова афера

Бернард Медофф в суді визнав свою вину по усіх 11-ти пунктах звинувачення.

Мова йде про відмивання грошей, дачу неправдивих свідчень, шахрайство та інші порушення закону. 12 березня Медофф зізнався у створенні найбільшої в історії США фінансової піраміди, яка діяла з початку 90-х років і клієнти якої загалом втратили 50 млрд. доларів. 70-річний скандальний фінансист ще раніше у нью-йоркському суді заявив, що йому "дуже шкода і соромно" за скоєне. Вирок Бернарду Медоффу винесуть 16 червня, до оголошення рішення суду він перебуватиме за ґратами. Великому махінатору загрожує 150 років ув'язнення, втім визнання своєї провини може пом'якшити покарання. Як виявило слідство, протягом майже двох десятків років Бернард Медофф використовував схему, за якої вкладення нових клієнтів ішли на виплату прибутків старих. Підрахунок жертв піраміди Медоффа ще не завершено. За попередніми даними, від афери постраждали від 1 до 3 млн. людей та декілька сотень фінансових організацій у всьому світі.