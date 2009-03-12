19:48
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Острів любові: український еротичний серіал
Згадати все
19:45, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Фінансова афера

20:41, 12 березня 2009 328

Бернард Медофф в суді визнав свою вину по усіх 11-ти пунктах звинувачення.

Мова йде про відмивання грошей, дачу неправдивих свідчень, шахрайство та інші порушення закону. 12 березня Медофф зізнався у створенні найбільшої в історії США фінансової піраміди, яка діяла з початку 90-х років і клієнти якої загалом втратили 50 млрд. доларів. 70-річний скандальний фінансист ще раніше у нью-йоркському суді заявив, що йому "дуже шкода і соромно" за скоєне. Вирок Бернарду Медоффу винесуть 16 червня, до оголошення рішення суду він перебуватиме за ґратами. Великому махінатору загрожує 150 років ув'язнення, втім визнання своєї провини може пом'якшити покарання. Як виявило слідство, протягом майже двох десятків років Бернард Медофф використовував схему, за якої вкладення нових клієнтів ішли на виплату прибутків старих. Підрахунок жертв піраміди Медоффа ще не завершено. За попередніми даними, від афери постраждали від 1 до 3 млн. людей та декілька сотень фінансових організацій у всьому світі.  
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 12 березня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Оренда квартир в Україні: де найнижчі ціни
сьогодні, 19:01 Оренда квартир в Україні: де найнижчі ціни
430
Кому заважає відкрита Україна?
сьогодні, 17:50 Кому заважає відкрита Україна?
321
Яким буде курс долара в Україні цього тижня
сьогодні, 19:06 Яким буде курс долара в Україні цього тижня
740
Збиття
сьогодні, 18:23 Збиття "Боїнга" на Донбасі: ЗМІ назвали імена головних підозрюваних
19586
сьогодні, 17:01 "Український світ" VS "русский мир": як правильно зробити Донбас українським
Дмитро Снєгирьов 600
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук