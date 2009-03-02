Фінансова допомога

Одне з найбільших в США іпотечних агентств Fannie Mae оприлюднило фінансові результати за минулий рік.

Згідно з документом, збитки компанії склали майже 59 млрд. дол., що в декілька десятків разів перевищує показник роком раніше. У зв’язку зі скрутним становищем керівництво Fannie Mae знову звернулось до Міністерства фінансів з проханням надати агентству 15 млрд. дол. Як ми вже повідомляли, в лютому уряд збільшив розміри фінансових вливань у Fannie Mae та інше іпотечне агентство Freddie Mac до 200 млрд. дол. кожному. Ще раніше, побоюючись краху в компаніях, держава взяла їх під свій контроль. З вересня минулого року пряме управління Fannie Mae та Freddie Mac перейшло до Федерального агентства з фінансування житла.