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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Фінансова допомога

16:52, 3 березня 2009 228

Найбільша японська автобудівна корпорація і світовий лідер за показниками продажів автомобілів в 2008 році компанія Тoyota просить про екстрену фінансову допомогу.

За повідомленням "Блумберг", представники компанії звернулись до влади в особі Японського банку міжнародної співпраці з проханням позичити 2 млрд. дол. Ці кошти мають спрямувати у фінансовий підрозділ компанії Toyota Financial Services для покращення ліквідності та диверсифікації її ресурсів. Остаточної відповіді від банку ще немає.Як ми вже повідомляли, незважаючи на лідерство за показниками продажів, Тoyota переживає скрутні часи через рецесію світової економіки. Для зниження витрат компанія вже оголосила про зменшення обсягів виробництва на 20% як на заводах в Японії, так і в інших державах. Якщо автовиробнику вдасться залучити кошти від Японського банку міжнародної співпраці, він може першим отримати держдопомогу від цієї фінустанови. Нещодавно банк отримав від уряду дозвіл на кредитування представників національної промисловості.   
Джерело: 24 Канал
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Новини за 3 березня 2009
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