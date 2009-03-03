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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Фінансова допомога

18:09, 3 березня 2009 267

Євросоюз таки погодився фінансово підтримувати своїх членів.

Єврокомісія у разі необхідності надаватиме грошову допомогу будь-якій країні ЄС. При цьому, кошти надаватимуть до того, як країна звернеться до Міжнародного Валютного Фонду. Пише The Financial Times із посиланням на єврокомісара з економічних питань Хоакіна Альмунію. Це стосується не лише країн Східної Європи, які особливо гостро відчувають на собі кризу, але й інших членів ЄС.Нагадаємо, на саміті у неділю Єврокомісія відхилила прохання Угорщини надати країнам Східної Європи фінансову допомогу обсягом 180 млрд. євро. Регулятор також заявив, що не розроблятиме єдиного плану стимулювання економік країн цього регіону. Так, за словами прем'єр-міністра Чехії Мірека Тополанека, державам не потрібна глобальна програма підтримки, оскільки у кожної з них - свої проблеми. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 3 березня 2009
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