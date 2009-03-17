Фінансова допомога

Росія надає фінансову допомогу бунтівним грузинським республікам, незважаючи на дефіцит бюджету.

Москва надасть Абхазії і Південній Осетії понад 5 млрд. рублів. Сьогодні Міністерства фінансів Росії, Абхазії та Південної Осетії планують підписати міжвідомчі документи про надання фінансової допомоги.З російського бюджету Сухумі отримає 2,3 млрд. рублів, а Цхінвалі - 2,8 млрд. рублів. Передбачають, що за ці кошти бунтівні регіони виплатять зарплату працівникам бюджетної сфери, пенсії, допомогу дітям. Крім того, Кремль виділить Південній Осетії 8,5 млрд. рублів на відновлення житлових будинків та інфраструктури, постраждалих внаслідок збройного конфлікту у серпні минулого року.Зазначимо, Москва не скасувала фінансової допомоги бунтівним грузинським республікам, незважаючи на скорочення витрат федерального бюджету. У Росії вперше за десятиріччя дефіцитний бюджет у зв’язку із різким здешевленням нафти. Нагадаємо, Росія визнала незалежність Південної Осетії і Абхазії через декілька тижнів після серпневого конфлікту з Грузією.