Фінансова допомога

ЄС може збільшити капітал спеціального фонду для допомоги державам спільноти до 50 млрд. євро.

Про це повідомив голова Єврокомісії Жозе-Мануель Баррозу на зустрічі голів та прем’єр-міністрів країн ЄС. Він висловив сподівання, що лідери європейських держав з розумінням поставляться до цієї ініціативи і ухвалять рішення.Жозе-Мануель Баррозу (голова Єврокомісії): "Ми повідомили в Раді Європи, що хочемо збільшити допомогу, можемо погодитись на подвоєння суми до 50 млрд. євро. Також нашим обов’язком є вдвічі збільшити резерви Міжнародного валютного фонду. Це є можливістю показати, що ЄС діє в дусі солідарності".Зазначимо, з ухваленого раніше плану допомоги країна ЄС обсягом 25 млрд. євро доступними залишились понад 15 млрд. Близько 10 млрд. євро вже отримали Угорщина та Латвія. Згідно з планом ЄС, кошти з цього фонду можуть отримати лише члени Євросоюзу, які не входять до складу зони обігу єдиної валюти євро.