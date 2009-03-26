Фінансова допомога

Румунія отримає 20 млрд. євро від групи кредиторів на чолі з МВФ.

Румунія отримає допомогу обсягом 20 млрд. євро від групи кредиторів на чолі з Міжнародним Валютним Фондом. Організація погодилась надати східноєвропейській країні екстрений дворічний кредит на майже 13 млрд. євро. В свою чергу, Європейський Союз позичить Румунії 5 млрд. євро, Світовий банк - 1 млрд. А з Європейського банку реконструкції та розвитку надійде до 1 млрд. євро. Нагадаємо, нещодавно міжнародну фінансову допомогу у зв'язку з економічною кризою отримали Латвія та Угорщина.В Румунії спостерігається значний відтік капіталу, оскільки інвестори занепокоєні нестабільністю економіки країни. Дефіцит держбюджету росте "катастрофічними темпами" і може перевищити 4% від ВВП. Адже зменшуються надходження від податків, а видатки на соцзабезпечення зростають. На 4% цьогоріч може впасти і сам ВВП Румунії. Левова частина міжнародної допомоги буде передана румунському Центральному банку. Це дозволить йому підтримати комерційні фінустанови, пом'якшити умови кредитування і підтримати національну валюту - лей.