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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Фінансова криза

08:51, 4 березня 2009 205

Швеція закликає світ не вдаватись до протекціонізму в умовах фінансової кризи.

Міністр закордонних справ країни Карл Більдт під час свого триденного візиту до Піднебесної заявив, що Європі і Китаю треба захищати основи вільної торгівлі і застерігати інші країни від "закриття" своїх економік.Карл Більдт (міністр закордонних справ Швеції): "Найважливішим питанням моїх переговорів у Китаї є збереження у світі системи вільної торгівлі і протистояння протекціоністському тиску. Ми європейці маємо відкриту економіку, такі ж інтереси - в Китаю. Я вважаю, зараз важливо укріплювати зв'язки між захисниками вільної торгівлі".Швецький чиновник також сказав, що Китай може допомогти поповнити ресурси Міжнародного Валютного Фонду. Раніше лідери європейських країн вирішили, що для подолання кризи МВФ потрібно збільшити свої резерви удвічі. Це дозволить йому нарощувати кредитування. Зазначимо, пізніше цього року до Швеції перейде головування у Євросоюзі.   
Джерело: 24 Канал
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Новини за 4 березня 2009
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