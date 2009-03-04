Фінансова криза

Швеція закликає світ не вдаватись до протекціонізму в умовах фінансової кризи.

Міністр закордонних справ країни Карл Більдт під час свого триденного візиту до Піднебесної заявив, що Європі і Китаю треба захищати основи вільної торгівлі і застерігати інші країни від "закриття" своїх економік.Карл Більдт (міністр закордонних справ Швеції): "Найважливішим питанням моїх переговорів у Китаї є збереження у світі системи вільної торгівлі і протистояння протекціоністському тиску. Ми європейці маємо відкриту економіку, такі ж інтереси - в Китаю. Я вважаю, зараз важливо укріплювати зв'язки між захисниками вільної торгівлі".Швецький чиновник також сказав, що Китай може допомогти поповнити ресурси Міжнародного Валютного Фонду. Раніше лідери європейських країн вирішили, що для подолання кризи МВФ потрібно збільшити свої резерви удвічі. Це дозволить йому нарощувати кредитування. Зазначимо, пізніше цього року до Швеції перейде головування у Євросоюзі.