Фінансова система

Бізнес має довіряти макроекономічним показникам та прогнозам.

Аби відновити довіру бізнесу до фінансової системи і до національної валюти - передусім необхідно мати стабільні макроекономічні показники. Запевняє виконавчий директор з економічний питань НБУ Ігор Шумило. Тож відповідальність за те, що коїлося останнім часом із курсом гривні - лежить не тільки на регуляторі. А вдатися до кроків, аналогічних тим, які роблять центробанки розвинутих країн світу, наприклад, знизити вартість кредитів - НБУ не може. Зауважимо, саме висока ставка рефінансування Нацбанку є предметом численних нарікань з боку бізнесу. Підприємці дивуються, чому у всьому світі ставки падають, а в Україні - ні.Ігор Шумило (виконавчий директор НБУ з економічних питань): "Ставки знижуються в цих країнах одночасно з цим залишаючись все рівно нижче за рівень інфляції в цих країнах, а тим більше нижче за прогнозовані рівні".Зауважимо, станом на сьогодні облікова ставка НБУ становить 12% річних. Знизити її, кажуть деякі фахівці, не дозволяє високий рівень інфляції. Так, за даними Держкомстату, лише за перші 2 місяці цього року споживчі ціни в Україні виросли на майже 4,5 відсотків.