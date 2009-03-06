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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Фінансове регулювання

10:26, 6 березня 2009 286

Єврокомісія хоче відновити довіру інвесторів до фінансового ринку.

Регулятор схвалив пропозиції щодо реформування системи нагляду за фінансовою системою, які розробили відомі європейські економісти на чолі з колишнім виконавчим директором міжнародного валютного фонду Жаком де Ларозьєром. Очікується, що план реформ, утверджених Євро комісією, розглянуть 19-20 березня на саміті голів країн ЄС, що пройде у Брюсселі.Серед найважливіших нововведень: створення Європейської ради з системного ризику та комітетів з нагляду за банківським, страховим та фондовим секторами країн-членів ЄС. Новоствореним органам мають надати доволі широкі повноваження для ефективнішого виконання своїх обов’язків. Окрім цього, Єврокомісія пропонує ввести ліцензування рейтингових агентств. Адже часто суперечливі висновки останніх призводять до дестабілізації на фінансовому ринку. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 6 березня 2009
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