Фінансове регулювання
10:26, 6 березня 2009 286
Єврокомісія хоче відновити довіру інвесторів до фінансового ринку.
Регулятор схвалив пропозиції щодо реформування системи нагляду за фінансовою системою, які розробили відомі європейські економісти на чолі з колишнім виконавчим директором міжнародного валютного фонду Жаком де Ларозьєром. Очікується, що план реформ, утверджених Євро комісією, розглянуть 19-20 березня на саміті голів країн ЄС, що пройде у Брюсселі.Серед найважливіших нововведень: створення Європейської ради з системного ризику та комітетів з нагляду за банківським, страховим та фондовим секторами країн-членів ЄС. Новоствореним органам мають надати доволі широкі повноваження для ефективнішого виконання своїх обов’язків. Окрім цього, Єврокомісія пропонує ввести ліцензування рейтингових агентств. Адже часто суперечливі висновки останніх призводять до дестабілізації на фінансовому ринку.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Дякуємо, Ваша скарга буде
розглянута редактором сайту
розглянута редактором сайту