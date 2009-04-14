Фінансові центри

До 2020 року Шанхай може стати міжнародним діловим центром на рівні з Лондоном та Нью-Йорком.

Рішення про прискорений розвиток мегаполіса ухвалив уряд Піднебесної, його підтримала місцева влада Шанхая. Незабаром вона має оприлюднити відповідний план дій, ключовим пунктом якого, імовірно, стане залучення талановитих фінансистів.В мерії Шанхая наголосили, що Китайська економіка демонструє стале зростання вже протягом 30-ти років і це вимагає такого ж стрімкого розвитку фінансового сектора. Багато експертів схиляються до думки, що після завершення фінансово-економічної кризи поряд з традиційними діловими центрами в Сполучених Штатах, Великій Британії та Японії, ключову роль відіграватимуть міста Бразилії, Індії, Росії та Китаю.