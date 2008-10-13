Порятунок німецьких банків коштуватиме 500 млрд. євро.

Як заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, законопроект про масштабні вливання у фінансовий сектор вже найближчим часом має ухвалити уряд країни. Обсяг держдопомоги стане наймасштабнішим з часів закінчення Другої світової війни. З вище згаданої суми 100 млрд. євро піде на рекапіталізацію комерційних банків. А решта 400 спрямують на держгарантії по їхніх зобов'язаннях. За словами Ангели Меркель, такі дії допоможуть відновити впевненість як у фінансовій системі, так і в економіці Німеччини загалом.