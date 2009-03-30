Фінансовий сектор

А грошей все менше і менше…

Міністр фінансів США Тімоті Гейтнер в інтерв’ю одному з американських телеканалів повідомив, що коштів з антикризового плану допомоги фінустановам залишилось всього 135 млрд. дол. Водночас він зазначив, що великий обсяг роботи вже виконано, і зараз американські банки вже не настільки відчувають необхідність у залученні додаткового капіталу. Однак, вийти з падіння за рахунок власних прибутків вони однозначно не зможуть.Чи достатньо 135 мільярдів доларів для подальшої підтримки банків, пан Гейтнер не сказав. Промовчав він і про можливість звернення до Конгресу по додаткові кошти для поповнення бюджету антикризової програми. Як вже неодноразово повідомляли у мінфіні та федеральному резерві CША, головною метою влади є відновлення кредитування. Чим швидше кредитний капітал стане доступним для економіки, тим швидше країна вийде з рецесії.