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      Фінляндія: Футбол

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      Грають усі, а перемагають німці.

      Принаймні німкені! Жіноча збірна Німеччини вп'яте поспіль пробилась до фіналу чемпіонату Європи. В 1/2 найтитулованіша команда Старого Світу переконливо перемогла збірну Норвегії. Скандинавки, щоправда, активніше розпочали, давши суперницям ляпаса вже в дебюті матчу.На 10 хвилині після кутового уперед Норвегію вивела Ізабель Херловсен. Фрау та Фройлін притримали відповідь до другої половини зустрічі. І в одну мить не лише відігрались, але й повели у рахунку. На 59 хвилині паритет відновила Зімоне Лаудер, а вже на 61 - в обійми партнерок потрапила ще й Селія Да Мбабі.Вже на третій компенсованій хвилині успіх Німеччини підкреслила ще й Фатміре Байрамай. 3:1 у підсумку. Що цікаво, німкені перемогли норвежок з таким самим рахунком, що й у фінальному поєдинку жіночого Євро 4 роки тому.
      blog_ava
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      Новини за 7 вересня 2009
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