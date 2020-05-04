Фінські фермери розраховують на 15 тисяч українських працівників, – Пристайко

Фінляндія відчуває гостру нестачу робочої сили для сезонних робіт. Українців там знають як відповідальних та працьовитих. Тому місцеві фермери розраховують на 15 тисяч українських заробітчан у сезон 2020 року.

Щороку Фінляндія залучає від 12 до 15 тисяч українців на сезонні роботи. Про це говорили на зустрічі віцепрем'єр-міністр Вадим Пристайко та Надзвичайна пані посол Фінляндії в Україні Пяйві Лайне, повідомили на Урядовому порталі.

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Фінляндія відчуває гостру нестачу робочої сили для сезонних робіт. Українські працівники зарекомендували себе дуже добре. Вони відповідальні, порядні, працьовиті,

– зазначила Лайне.

За її словами, фінська сторона буде рада й у 2020 році залучити українців до роботи у сільському та лісовому господарстві.

Вадим Пристайко додав, що уряд сприятиме українським працівникам дістатися на сезонні роботи. Зокрема, мова йде про організацію необхідної кількості авіарейсів. Водночас віцепрем’єр наголосив, що безпека при цьому є найвищим пріоритетом.

"Тому незмінною залишається умова для роботодавців забезпечення якісної медичної страховки, проведення обсервації", – пояснив Пристайко.

Він додав, що в уряді наразі опрацьовують відповідні запити з Австрії, Фінляндії, Данії, Норвегії та інших країн.

До слова, 23 квітня майже 200 українців полетіли чартером до Фінляндії збирати полуницю. Також літак вилетів до Великої Британії. Хоча спочатку авіакомпанія МАУ скасувала це рейс через заборону Державіаслужби.

Важливо! Нацбанк погіршив прогноз щодо грошових переказів трудових мігрантів в Україну на 2020 рік. Вони зменшаться з раніше очікуваних 12,7 до 10,1 мільярда доларів.

Виїзд українців на заробітки за кордон: що кажуть в уряді

У Кабміні підкреслюють, більшість країн закрили свої кордони у межах боротьби з коронавірусом. Але є такі, які готові й надалі приймати робітників. Вони надсилають в Україну відповідні запити.

Уряд розглядатиме кожен такий запит індивідуально . Рішення прийматимуть на основі епідеміологічної ситуації у конкретній країні та дотримання певних умов.

. Рішення прийматимуть на основі епідеміологічної ситуації у конкретній країні та Роботодавець має забезпечити належні умови проживання, праці, медичного обслуговування. Простежити за ситуацією повинна влада країни, що прийматиме українців.



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