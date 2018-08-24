Фірмовий лаунчер Poco "ламає" смартфони Xiaomi

Наступного дня після виходу смартфона Poco F1 в мережі з'явився лаунчер смартфона. Його опублікували на форумі XDA-Developers. Проте користувачі Xiaomi після його встановлення зіткнулись із незначною проблемою.

Про це повідомляє Androidinsider.

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Проблема полягає в тому, що після установки лаунчер Poco F1 замінює стандартний системний і створює конфлікт в системі. Після установки користувачів не зустріне вікно з вибором лаунчера, так як лаунчер Poco F1 замінив системний. При переході на робочий стіл вас автоматично зустріне лаунчер Poco.



Poco F1 від Xiaomi

Все б нічого, але при бажанні видалити лаунчер у вас нічого не вийде. Смартфон просто не дасть перейти в настройки робочого столу. Натискання по пункту меню не призведе ні до чого.

Як видалити лаунчер Poco?

Для того, щоб позбутися від настирливого лаунчера, необхідно перейти в налаштування. Далі переходимо до списку встановлених додатків, шукаємо системний лаунчер (помаранчева іконка з будиночком) і знизу бачимо круглі кнопки. Очищаємо всі оновлення (clear updates) і всі дані (clear data). Після чого переходимо на робочий стіл і зустрічаємо рідний лаунчер Xiaomi.



Стандартний лаунчер Xiaomi

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Цікаво й те, що після установки лаунчера Poco F1 на смартфоні зникає інсталяційний файл. Перше, що спало на думку – вірус. Насправді, звичайно, на вірус це не схоже, але ситуація неприємна.

Що таке лаунчер? Це програма, яка допомагає користувачеві знаходити та запускати інші програми. Лаунчер створює ярлики програм та додатків, а також зберігає їх в одному місці, щоб їх було легше знайти.

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