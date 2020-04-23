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      Fitch погіршив економічний прогноз України через коронавірус

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      Звіт Fitch Ratings щодо України / Fitch Ratings

      Рейтингове агенство Fitch погіршило прогноз України з "позитивного" до "стабільного", однак залишило його на рівні B. Причиною для погіршення стала пандемія коронавірусу.

      Як йдеться у звіті Fitch Ratings, економіка України у 2020 році впаде на 6,5% (після зростання на 3,2% у 2019 році). Все це стане відображенням пандемічного шоку від коронавірусу у світовій економіці.

      Варте уваги Які країни постраждають від світової економічної кризи найбільше: прогноз від Fitch

       

      "Перегляд прогнозу показує значний вплив пандемії COVID-19. Підвищені макроекономічні та фіскальні ризики, пов'язані з цим безпрецедентним глобальним шоком, частково звернуть назад поліпшення в Україні в останні роки в плані зниження боргового тягаря, нормалізації перспектив зростання після геополітичних і економічних криз 2014-2015 років", – йдеться у звіті Fitch.

      Зверніть увагу! МВФ у своєму квітневому звіті прогнозував зниження світової економіки на 3% . При цьому падіння ВВП України очікувалося на рівні 7,7%.

      Водночас Fitch вказує, що шок буде частково пом'якшений низькою залежністю України від туризму, а також більш диверсифікованим товарним експортом (включаючи 40% сільськогосподарських сировинних товарів) та зниженням цінами на нафту (зважаючи, що Україна є чистим експортером цього продукту).

      До слова Ціна на нафту може впасти до мінус 100 доларів за барель, – Bloomberg

      "Ми очікуємо, що економіка відновиться до 3,5% у 2021 році відповідно до нашого середньостроковим прогнозом зростання для України. Однак існують суттєві ризики для наших прогнозів, враховуючи невизначеність щодо масштабів і тривалості спалаху коронавірусу", – зазначає агентство.

      Які економічні прогнози українського уряду

      • уряд очікує, що рівень безробіття становитиме 9,4%,
      • середньомісячна заробітна плата працівників – 10,7 тисячі гривень (попередня цифра – 11 тисяч гривень),
      • номінальна зарплата з урахуванням інфляції знизиться на 4,5% у порівнянні з минулорічним показником.
      • ВВП впаде на 4,8% (попередня цифра 3,9%).


      Економічні кризи в Україні / Інфографіка 24 каналу
       

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Fitch Рейтинги Новини України
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