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Фітнес-трекер Xiaomi Mi Band 3 отримав оновлення: з’явилась нова функція

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Xiaomi Mi Band 3 отримав оновлення
Xiaomi Mi Band 3 отримав оновлення / androidportal.zoznam.sk

Фітнес-браслет від китайської компанії Xiaomi – Mi Band 3 – вже отримав оновлення. Разом з цим стала доступна і нова функція – Night Mode.

Про це повідомляє prostotech.com.

Нова функція йде із останнім оновленням для додатка Mi Fit. Тепер яскравість Mi Band 3 автоматично регулюється після сходу і заходу сонця, при цьому користувачі також зможуть керувати цією функцією вручну.

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Коли став доступний нічний режим, користувачам буде зручніше дивитися на дисплей вночі або коли вони прокидаються.

Як відомо, Mi Band 3 отримав 0,78-дюймовий сенсорний OLED-дисплей. Екран нового ґаджета майже вдвічі більший ніж у попередника. Пристрій також має захист від води та пороху, що дає змогу занурюватись під воду на глибину до 50м.

Додаток Mi Fit теж оновився

Додаток Mi Fit теж оновився

На одному заряд батареї Mi Band 3 може працювати до 20 днів.

В Україні його можна придбати за 899 гривень. Трекер також отримав підтримку кирилиці, тож сповіщення на екрані будуть відображатись коректно.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Ґаджети Xiaomi Фітнес-трекер
Джерело: 24 Канал
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