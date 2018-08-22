Фітнес-трекер Xiaomi Mi Band 3 отримав оновлення: з’явилась нова функція
Фітнес-браслет від китайської компанії Xiaomi – Mi Band 3 – вже отримав оновлення. Разом з цим стала доступна і нова функція – Night Mode.
Про це повідомляє prostotech.com.
Нова функція йде із останнім оновленням для додатка Mi Fit. Тепер яскравість Mi Band 3 автоматично регулюється після сходу і заходу сонця, при цьому користувачі також зможуть керувати цією функцією вручну.
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Коли став доступний нічний режим, користувачам буде зручніше дивитися на дисплей вночі або коли вони прокидаються.
Як відомо, Mi Band 3 отримав 0,78-дюймовий сенсорний OLED-дисплей. Екран нового ґаджета майже вдвічі більший ніж у попередника. Пристрій також має захист від води та пороху, що дає змогу занурюватись під воду на глибину до 50м.
Додаток Mi Fit теж оновився
На одному заряд батареї Mi Band 3 може працювати до 20 днів.
В Україні його можна придбати за 899 гривень. Трекер також отримав підтримку кирилиці, тож сповіщення на екрані будуть відображатись коректно.
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