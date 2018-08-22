Фітнес-трекер Xiaomi Mi Band 3 отримав оновлення: з’явилась нова функція

Фітнес-браслет від китайської компанії Xiaomi – Mi Band 3 – вже отримав оновлення. Разом з цим стала доступна і нова функція – Night Mode.

Про це повідомляє prostotech.com.

Нова функція йде із останнім оновленням для додатка Mi Fit. Тепер яскравість Mi Band 3 автоматично регулюється після сходу і заходу сонця, при цьому користувачі також зможуть керувати цією функцією вручну.

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Коли став доступний нічний режим, користувачам буде зручніше дивитися на дисплей вночі або коли вони прокидаються.

Як відомо, Mi Band 3 отримав 0,78-дюймовий сенсорний OLED-дисплей. Екран нового ґаджета майже вдвічі більший ніж у попередника. Пристрій також має захист від води та пороху, що дає змогу занурюватись під воду на глибину до 50м.

Додаток Mi Fit теж оновився

На одному заряд батареї Mi Band 3 може працювати до 20 днів.

В Україні його можна придбати за 899 гривень. Трекер також отримав підтримку кирилиці, тож сповіщення на екрані будуть відображатись коректно.

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