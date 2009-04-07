Фітнес-пристрої

Нові тренажери допомагають підтримувати форму й розважають.

Американці, які дбають про свій фізичний стан і прагнуть загартувати своє тіло ще дужче, матимуть з чого вибирати цього року. На ринок виходить цілий ряд продукції сфери технології фітнесу, яка допоможе не лише тримати себе у формі, але й непогано розважитись.Якщо гамселити грушу не у вашому стилі, то вам серед новинок може сподобатись велотренажер Krank. Він дозволяє працювати руками й ногами разом. А ця бігова доріжка із псевдоефектом невагомості дозволяє відчути себе так, ніби намотуєш кілометри у космосі. Клемент Леунг (компанія Alter G): "У нас є марафонці, які перед від'їздом на Олімпіаду в Пекіні тренувались на цій доріжці по чотири години поспіль, щоб збільшити обсяг тренувань та мінімізувати травми, пов'язані з навантаженням." Як ви ставитесь до тренування просто у відеогрі? Завдяки Хrkade, інтерактивному тренажеру за принципом ігрового автомата, це цілком реально. Майк Хенсон з компанії I TechFitness, каже, що виріб є повністю високотехнологічним. Майк Хенсон (компанія I TechFitness): "Ми поєднали разом відеоігри та фітнес, відповідно, користувачі повинні керувати ігровим процесом власним тілом. Насправді, їх так і називають - люди-джойстики." А ця нова екологічна бігова доріжка дозволяє дбати про власне тіло, не забуваючи й про довкілля.Ерік Вебер (компанія Woodway): "Це перша цілком автономна бігова доріжка, яка живить себе сама. А тому немає потреби вмикати її в електричну мережу. Завдяки нашій запатентованій технології користувач сам заряджає батарею." Тренажер TRX дозволяє працювати з власною вагою, а ця машина - здійматись драбиною фітнес-успіху. Власник компанії-розробниці каже, що деякі актори, наприклад, вже використовують їхню новинку, щоб привести себе у форму перед зйомками. Боб Пелка (розробник Jacobs Ladder): "Драбина рухатиметься так швидко, як вам треба, а тому університети використовують її, щоб готувати своїх атлетів у високоінтенсивному режимі." Фантазії розробникам сфери фітнесу хоч відбавляй, і не дарма. У США, в цілому, існує близько 30 тисяч спортивно-оздоровчих центрів, загальний дохід яких сягає 20 мільярдів доларів.