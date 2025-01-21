Політолог та партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун розповів 24 Каналу, що така позиція Фіцо щодо України є спробую показати, що Словаччина – це серйозний суб'єкт міжнародної політики. Він хоче, щоб наша держава погоджувалась на всі його вимоги, проте є впливовіші країни, з якими Україні набагато важливіше налагоджувати комунікацію.

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"Це пастка, в яку нас намагається своїми ультиматумами завести Фіцо. До речі, теж саме робить Віктор Орбан, коли погрожує перешкоджати вступу України в ЄС", – сказав він.

Фіцо блефує

На думку Максима Джигуна, гучні погрози прем'єра Словаччини у відповідь на те, що Україна не погоджується продовжувати транзит російського газу своєю територією, вказують лише на те, що він блефує.

За його словами, політичний процес рухається набагато швидше, ніж той період, в якому застряг прем'єр-міністр Словаччини.

Я думаю, що це помилка Фіцо, бо він вважає, що можливість блокувати якесь рішення (щодо України – 24 Канал) повинно змушувати державу, яка бореться за своє виживання, продавати йому російський газ,

– наголосив політолог.

Важелі впливу Фіцо

Джигун припустив, що Роберт Фіцо може застосувати певні важелі впливу проти України, зокрема щодо транспорту зброї, гуманітарної допомоги чи електроенергії через територію Словаччини. Проте, якщо він вдасться до таких методів впливу, то це спричинить ще більшу ізоляцію його держави серед інших представників європейської політики.

А таких, на щастя, багато. Україна, як держава, з усіма ними має контакт. Тому такі дії лише вкоротять політичну кар'єру Фіцо,

– підкреслив він.

Фіцо мав альтернативу російському газу

Політолог зауважив, що Фіцо прекрасно знав, що транзит російського газу до Словаччини через територію України буде припинено.

Єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон заявляла про те, що є альтернативні постачальники. Країни східної Європи, які були залежні від російського газу, могли їх заздалегідь обрати,

– зазначив Максим Джигун.

Крім того, Євросоюз надавав приблизно 500 мільйонів євро фінансової допомоги для того, щоб допомогти покрити збитки та вирішити труднощі, які можуть виникнути.

Тобто з Брюсселя було принесено рішення в руки Фіцо, щоб він ним скористався та не створював драму без причин. Але він обрав інший шлях, тому й Україна залишає за собою право діяти так, щоб захистити власні інтереси,

– додав політолог.

Цікаво, політолог Тарас Семенюк висловив думку, що Фіцо дуже прорахувався, коли заздалегідь не шукав альтернатив російському газу. Тепер країна стикається зі зростанням тарифів та нестабільністю його режиму. З огляду на слабку коаліцію, існує ймовірність, що Словаччину невдовзі очолить проєвропейський лідер.