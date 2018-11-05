ФК "Суми" та арбітр Арановський підозрюються у договірних матчах, – ЗМІ

Футбольний клуб "Суми", який грає у Першій лізі, підозрюється в участі у договірних матчах. Клубу загрожує зняття з турніру і позбавлення професійного статусу. Також під підозрою причетності до договірних матчів і арбітр Віктор Арановський.

Про це повідомляє "ТаТоТаке" з посиланням на дані поліції та прокуратури. Зазначається, що правоохоронці направили в комітет етики та чесної гри ФФУ офіційний лист. В ньому надано 5 задокументованих доказів, що "Суми" грали договірні матчі.

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Також фігурує в листі і арбітр першої ліги Віктор Арановський (брат арбітра УПЛ Євгена Арановського) – по ньому зібрано 4 задокументованих докази.

Варто зазначити, що якщо інформація буде підтверджена, то ФК "Суми" загрожує зняття з турніру і позбавлення професійного статусу. Поки команда йде на 12-ій сходинці у турнірній таблиці.

Щодо Віктора Барановського, то він ризикує отримати довічне відлучення від будь-якої професійної футбольної діяльності.