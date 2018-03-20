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Флагман від Xiaomi очолив рейтинг TOP-10 найпопулярніших смартфонів тижня

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Флагман від Xiaomi посів перше місце у TOP-10 найпопулярніших смартфонів тижня
Флагман від Xiaomi посів перше місце у TOP-10 найпопулярніших смартфонів тижня / Фото з вільних джерел

Найкращим смартфоном на цьому тижні став Xiaomi Redmi Note 5 Pro. Провідні позиції в цьому рейтингу також зайняли нові флагмани від Samsung – Galaxy S9 та S9+.

Власний рейтинг найпопулярніших смартфонів опублікував портал Prostotech.

Першу позицію в цьому рейтингу посів Xiaomi Redmi Note 5 Pro. Китайська компанія наділила свій телефон 6-дюймовим безрамковим дисплеєм, 12 мегапіксельною основною камерою та селфі-камерою на 5 мегапікселів. Xiaomi нагородила свій ґаджет 8-ядерним процесором Snapdragon 636 та 4 Гігбайтами оперативної пам'яті, що дозволяє йому комфортно працювати в режимі мультизадачності. Смартфон цілком може протриматися добу без підзарядки. Саме завдяки цим характеристикам Redmi Note 5 Pro успішно очолює рейтинг порталу не перший тиждень.

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Другу та третю позицію посіли нові флагмани від Samsung – Galaxy S9 та S9+, які також міцно закріпилися на цих позиціях.

Втім, наступні позиції дещо похитнулися. Наприклад, Xiaomi Redmi 5 піднявся на 8 позицію в рейтингу, дещо посунувши Galaxy S8, який цього тижня влаштувався на 9 місці.

Останнє місце посів Xiaomi Redmi Note 5A, який наразі вважають найбільш продаваним серед смартфонів компанії Xiaomi. Варто зазначити, що багато лідерів минулого тижня взагалі вилетіли з рейтингу. Це такі смартфони, як OnePlus 6, Huawei P20 Pro и Samsung Galaxy J7.


TOP-10 найпопулярніших смартфонів тижня

Теги: Техно Смартфон Samsung Xiaomi
Джерело: 24 Канал
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