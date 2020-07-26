Німецький автобусний перевізник FlixBus відкрив два нові міжнародні маршрути з України. Мовиться про рейси Київ – Краків – Прага і Київ – Вільнюс.

Вперше компанія зв'язала маршрутом Україну та країни Балтії. Про це інформує ЦТС.

До теми FlixBus запускає внутрішні автобусні рейси в Україні: деталі

Рейс Київ – Вільнюс:

Відправляється щодня з Києва о 19:20.

Прибуває в аеропорт Вільнюса о 8:40 ранку, на автовокзал – о 9:05.

З Вільнюса відправлення о 21:30, далі заїзд в аеропорт литовської столиці, і прибуття до Києва о 11:50 наступного дня.

Маршрут лінії: Київ – Чернігів – Вільнюс.

Рейс Київ – Прага:

Виїжджає з Києва 4 рази в тиждень о 17:00,

О 7:30 ранку прибуває в Краків.

О 16:30 – у Прагу.

Назад автобус відправляється 5 разів в тиждень о 20:00 з Праги, з прибуттям до Києва о 19:30 наступного дня.

Маршрут лінії: Київ – Житомир – Рівне – Львів – Краків – Катовіце – Оломоуц – Брно – Прага.

Зазначимо, що автобусний оператор FlixBus уже запустив автобусні рейси між українськими містами. З 8 липня перевізник їздить за трьома новими напрямками: з Києва у Затоку, Львів та Ужгород.