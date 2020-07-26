FlixBus запустив нові маршрути з України: куди можна поїхати
Німецький автобусний перевізник FlixBus відкрив два нові міжнародні маршрути з України. Мовиться про рейси Київ – Краків – Прага і Київ – Вільнюс.
Вперше компанія зв'язала маршрутом Україну та країни Балтії. Про це інформує ЦТС.
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Рейс Київ – Вільнюс:
- Відправляється щодня з Києва о 19:20.
- Прибуває в аеропорт Вільнюса о 8:40 ранку, на автовокзал – о 9:05.
- З Вільнюса відправлення о 21:30, далі заїзд в аеропорт литовської столиці, і прибуття до Києва о 11:50 наступного дня.
- Маршрут лінії: Київ – Чернігів – Вільнюс.
Рейс Київ – Прага:
- Виїжджає з Києва 4 рази в тиждень о 17:00,
- О 7:30 ранку прибуває в Краків.
- О 16:30 – у Прагу.
- Назад автобус відправляється 5 разів в тиждень о 20:00 з Праги, з прибуттям до Києва о 19:30 наступного дня.
- Маршрут лінії: Київ – Житомир – Рівне – Львів – Краків – Катовіце – Оломоуц – Брно – Прага.
Зазначимо, що автобусний оператор FlixBus уже запустив автобусні рейси між українськими містами. З 8 липня перевізник їздить за трьома новими напрямками: з Києва у Затоку, Львів та Ужгород.