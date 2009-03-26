Флотські проблеми

Росія може модернізувати свій флот у Криму, лише за згодою України – МЗС

Росія може модернізувати свій Чорноморський флот у Криму, лише після підписання відповідних угод з українською стороною. Так у МЗС України прокоментували плани Росії передати своєму флоту в Криму підводні човни, повідомляє Інтерфакс. Дипломатичне відомство підкреслює - факт заміни озброєнь має бути формалізований відповідними угодами між двома державами.Таке чітко передбачено угодою між Україною та Росією про параметри розподілу Чорноморського флоту від 1997 року - нагадали в українському МЗС. Водночас Україна виступає проти збільшення військових одиниць Чорноморського флоту Росії у Криму.якщо ж мова йде про заміну військових одиниць, то ця заміна має бути повністю адекватною: тип на тип, клас на клас - підкреслюють українські дипломати. Як відомо, Росія планує передати своєму Чорноморському флоту у Криму до десяти підводних човнів, однак цього не схвалює Україна.