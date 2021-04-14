Фонд державного майна оновив на дві третини склад правління Об'єднаної гірничо-хімічної компанії та призначив вісім нових членів правління, залишивши главою держкомпанії Артура Сомова.

Про це свідчать дані на офіційному сайті ОГХК. Це п'яте оновлення правління з 2019 року, коли компанією почав керувати ФДМ.

Крім цього, Фонд держмайна за ці 2 роки розширив склад правління ОГХК майже у 2 рази: зараз правління ОГХК складається з 11 осіб, а до 2019 року було 7.

Головою правління ОГХК ФДМ, попри скандали з постачанням продукції держкомпанії в окупований Росією Крим, залишив Сомова.

З 2019 року ЗМІ неодноразово писали про дрібні фірми-прокладки на кшталт Belanto, EPI Group, IMMCO, MCD, Sabia, Керамплюс, які вимивають гроші держпідприємства через подвійне посередництво, контракти за заниженими цінами та відстрочку платежів.

СБУ, Митниця та прокуратура періодично намагаються припинити поставки продукції ОГХК в Крим, але відвантаження тривають.

Посаду першого заступника голови правління цього разу зайняв Владислав Войтенко, в недавньому минулому член наглядової ради Одеського припортового заводу, який за підсумками 2020 року збільшив збиток у 16 разів – до 1,2 млрд грн.

Новим членом правління ОГХК став Єгор Перелигін, екскерівник "Альпарі банку".

У 2018 році він був помічений у скандалі навколо незаконної видачі ліцензії Держгеонадра на видобуток літієвих руд компанії "Петро-Консалтинг" з оточення Ігоря Кононенка. Перелигін очолив "Петро-Консалтинг" після того, як Генпрокуратура завела кримінальне провадження щодо чиновників Госгеонадра.

Тоді ж Перелигіну, як керівнику компанії "Петро-Консалтинг", обмежили право здійснювати операції зі спецдозволом на видобуток літієвих руд.

Ще одним членом правління став Олексій Тютюнник, у минулому начальник управління закупівель і тендерних торгів ДП "Артемсіль".

Решта нових членів правління: Віталій Петраш, Євген Прилепко та Олексій Саричев є власниками або керівниками маловідомих на ринку ТОВ та ФОП.

Юридичний напрям компанії продовжить курувати член правління Леонід Бортничук, якого призначили ще у 2019 році.

Зі складу правління ОГХК вибула Тетяна Гогенко, ексспівробітниця проросійського трейдера Glencore (відповідала за напрямок продажів продукції), а також Юрій Кияшко (фінанси компанії) й Андрій Іванченко (виробництво).

Директорів виробничих філій компанії – Вільногірського ГМК й Іршанського ГЗК, – також змінили та понизили до статусу начальників.

Як повідомлялося, ФДМ має намір приватизувати ОГХК у 2021 році.

Водночас виробничі показники держкомпанії та фінансові показники за весь 2020 рік і 1 квартал 2021-го не оприлюднюють.