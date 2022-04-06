Відповідну заяву опублікували представники благодійного фонду допомоги армії "Повернись живим". Це трапилося ввечері 6 квітня.

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Військові у Маріуполі отримали важливий вантаж

"Ми змогли доставити допомогу у Маріуполь. Українське місто, яке ворог знищує зараз найбільше, продовжує тримати оборону", – наголосили у повідомленні.

У благодійному фонді запевнили, що й надалі передаватимуть необхідні військовим речі. "Маріуполе, хлопці й дівчата, які боронять місто, з вами вся Україна", – підкреслили там.

До цього допису прикріпили відео, яке записали захисники Маріуполя. Вони підкреслили, що "ці подарунки вже працюють для того, щоб робити смерть ворогам".

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