Фонд для безробітних

Уряд створив спецфонд для перекваліфікації безробітних.

Уряд Франції створив спеціальний фонд для перекваліфікації громадян, які втратили роботу в умовах фінансово-економічної кризи. Обсяг фонду - 1,5 млрд. євро. Про це заявив президент Франції Ніколя Саркозі. Фондом спільно управлятимуть найбільші профспілки країни і призначені урядом менеджери. Вони не лише фінансуватимуть навчання, але також виплачуватимуть кошти тим французам, які з тих чи інших причин не можуть отримувати допомогу з безробіття у повному обсязі.За перші 2 місяці цього року кількість офіційно зареєстрованих громадян на біржі праці перевищила 2 млн. Найбільше від кризи постраждали промисловий та автомобілебудівний сектор. Обурені працівники все частіше влаштовують акції протесту і беруть топ-менеджерів компаній в заручники. З початку року під гарячу руку потрапили керівники Sony, Caterpillar і Scapa.