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Фондовий прорив

17:53, 11 березня 2009 266

Фондові індекси США знову на підйомі.

На тлі окремих корпоративних новин та заяви голови Федрезерву Бена Бернанке про необхідність введення жорсткіших обмежень на діяльність біржових спекулянтів головні індекси заокеанського ринку завершили торги в зеленій зоні. Індекс Dow Jones Industrial Average зріс майже на 6%, високотехнологічний Nasdaq Composite піднявся одразу на 7%, а показник широкого ринку S&P 500 завершив сесію зростанням на майже 6,5%. Експерти відзначили торги 10 березня позитивними відгуками.Алєк Янг (аналітик Standard and Poor's): “Ринок був настільки перепроданий, що інколи мало не вистачало щоб спричинити короткі позиції, рознервованість і потужне раллі. Я не думаю, що ми вийшли з складної ситуації, однак, звичайно сьогодні відчуття були хорошими”.Безперечно, однією з головних причин зростання на ринку була заява виконавчого директора одного з найбільших американських банків CitiGroup Вікрама Пандіта про очікування прибутків в I кварталі цього року. В повідомленні пана Пандіта надісланому співробітникам фінустанови йдеться, що перші 2 місяці року банк завершив з прибутками вперше з кінця 2007 року. Також в листі зазначається, що теперішня вартість акцій банку не відповідає реальній ситуації в фінустанові і не відображає перспективи компанії. Після цих слів папери CitiGroup миттєво розпочали зростання і на кінець сесії їх котирування зросло майже на 40%.Зазначимо, позитивні настрої США одразу підхопили в решті світу. За принципом доміно індекси виростали в Азії, Європі та Австралії. Однак, експерти говорять, що успішний тренд 10ого березня навряд чи закріпиться.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 11 березня 2009
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