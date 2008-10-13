Фондовий ринок

Вирішивши інвестувати у фонди, інвестор перш за все повинен обрати установу, яка краще за інші відповідає його запитам.

Взагалі, сьогодні громадяни можуть інвестувати в пайові або корпоративні фонди шляхом купівлі цінних паперів. В залежності від форми створення інвестиційного фонду ці папери можуть бути двох видів - інвестиційні сертифікати або акції. Зазначимо, пайові фонди не є юридичними особами, їх учасники є пайщиками і саме такі фонди випускають інвестиційні сертифікати. Корпоративні фонди, у свою чергу, створюються у формі акціонерного товариства, тому інвестори купують акції і стають співвласниками. Пайові фонди можуть бути двох видів: відкриті або інтервальні.Лілія Кубітович (фахівець з інвестиційного консалтингу Foyil Securities): “Відкриті фонди відкриті для інвесторів, тобто ви можете входити і виходити з фонду в будь-який робочий день, а з приводу інтервальних фондів - ви можете входити до фонду в будь-який робочий день, а виходити в інтервали, які прописані в проспекті емісії. Це може бути раз на місяць або раз на квартал“Зазвичай інвестиційні сертифікати або акції фондів знаходяться у бездокументальній формі. Тому компанія з управління активами, коли створює той чи інший фонд, має відкрити рахунок у цінних паперах у зберігача, який зберігає та обслуговує ЦП фонду.Практично у кожному інвестиційному фонді визначено мінімальну суму, яку інвестор має вкласти для вступу до нього. ЇЇ розмір може коливатися від 10 грн. до мільйонів. А дохід інвестора складатиметься з приросту вартості належних йому цінних паперів через володіння інвестсертифікатами або акціями. Зазначимо, вартість цінних паперів фонду дорівнює вартості його чистих активів.Лілія Кубітович (фахівець з інвестиційного консалтингу Foyil Securities): “Що таке вартість чистих активів? Це всі активи, які знаходяться на даний момент у фонді, мінус зобов'язання фонду. Далі ця вартість чистих активів фонду ділиться на кількість цінних паперів, які випущені цим фондом і виходить вартість чистих активів на один цінний папір, тобто на один сертифікат або акцію. Це і є та вартість по якій ми сьогодні можемо купувати або продавати“.Вартість цінних паперів фондів може як збільшуватися, так і зменшуватися, відповідно до ринкової ціни паперів. Тому, учасники інвестиційних фондів несуть ризик збитків, пов’язаних зі зміною вартості активів інвестфонду. Відповідно, фіксовану прибутковість інвестицій у КУА не гарантують, однак в умовах сприятливої кон’юнктури на фондовому ринку, та ще й під управлінням вправних торговців, цінні папери фондів приносять дохід, який зазвичай у декілька разів вище, ніж відсотки за банківськими депозитами.