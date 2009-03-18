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Фондовий ринок

15:20, 18 березня 2009 279

Короткі позиції можуть знову повернутися на російський ринок цінних паперів.

Про це повідомив голова Федеральної служби з фінансових ринків Владімір Міловідов. ФСФР вже в квітні може скасувати заборону на так звані "шорти" - операції, при яких інвестори розпродують цінні папери в надії на пониження їх котирувань. В кризових умовах це призводить до падіння ринку. Заборону на такі торги регулятор ввів ще у вересні минулого року, коли індекси щоденно обвалювались і ФСФР навіть була змушена призупиняти торги.Протягом останнього часу регулятор отримував низку звернень з проханням скасувати вересневу заборону, мовляв осінньої паніки вже немає, а відсутність коротких позицій негативно впливає на ліквідність ринку. У відповідь на це пан Міловідов повідомив, що Федеральна служба з фінансових ринків має намір разом з відновленням коротких торгів ввести нові правила їх регулювання.Зазначимо, протягом дії заборони ФСФР, на фондовому ринку Росії були порушення. Служба за підозрою в маскуванні коротких продажів під угоди РЕПО анулювала кваліфікаційні атестати окремих брокерів компанії "Финам". Хоча в самій фінустанові своєї вини не визнали і послались на технічні проблеми.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 18 березня 2009
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