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Фондовий ринок

11:12, 4 квітня 2009 197

На тижні, що минає, фондові індекси США продемонстрували зростання.

Причинами цього були оптимістичні настрої та надії на лондонський саміт "великої двадцятки". Так, заокеанські індекси зросли на 6-7%. Зауважимо, на згаданому саміті було ухвалене рішення про збільшення майже утричі резервів Міжнародного Валютного Фонду, аби допомогти країнам, що розвиваються, у боротьбі з рецесією.Дарья Захарова (дилер-аналітик X-Trade Brokers): "G-20 до кінця 2010 року реалізує великий проект стимулювання фінансової системи розміром 5 трильйонів доларів. При чому 1 трильйон скерують на відновлення кредитування, зростання економіки і створення робочих місць".Зауважимо, за підсумками тижня, долар подешевшав у порівнянні з іншими світовими валютами. Головною подією стало засідання Європейського центрального банку, на якому ухвалювалося рішення щодо подальшої валютно-грошової політики. Значного падіння долар зазнав саме після оголошення ЄЦБ про менше, ніж очікувалося, скорочення облікової ставки.Дарья Захарова (дилер-аналітик X-Trade Brokers): "Зниження відсоткової ставки, за прогнозами, має становити 50 пунктів до 1%. Однак, європейський ЦБ повідомив про те, що їхнє рішення зменшити ставку до 1,25%".На товарних ринках було неспокійно. Вартість нафти постійно коливалася. Так, серед тижня ціна на чорне золото скотилася до майже 47 дол. за барель. Втім після саміту "великої двадцятки" та зростання фондових ринків, котирування нафти різко пішли вгору.Дарья Захарова (дилер-аналітик X-Trade Brokers): "За четвер все змінилося у зв’язку із зростанням індексів і засіданням G-20, рішення якої позитивно відбилося на нафті. На сьогодні зростання склало 500 пунктів".Зауважимо український фондовий ринок вже другий тиждень поспіль демонструє зростання. В цілому за останній місяць індекс ПФТС зріс на майже 18, 7%. Позитивну динаміку на вітчизняному ринку цінних паперів фахівці пояснюють пожвавленням на світових фондових майданчиках.    
Джерело: 24 Канал
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Новини за 4 квітня 2009
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