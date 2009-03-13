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Ford економить

09:55, 13 березня 2009 218

Ford вирішив зекономити півмільярда доларів на зарплаті працівникам.

Таких заощаджень дозволить досягти договір, який американський автовиробник уклав з профспілкою робітників автоіндустрії UAW. Він дозволить скоротити оплату праці на заводах Ford до 55 дол. за годину вже цього року. До 2011 року це число може впасти до 50 дол. Нагадаємо, ще два роки тому компанія домовилася з профспілкою про 70 дол. за годину.Зміна умов контракту торкнеться 42 тис. працівників Ford. Зазначимо, автовиробник намагається зробити свою роботу якомога більш ефективною. Адже він пообіцяв пройти світову фінансову кризу без підтримки держави - незважаючи на рекордні збитки за минулий рік у майже 15 млрд. дол. Аналогічних домовленостей щодо оплати праці з профспілками мають намір досягти й 2 інші гіганти американського автопрому - General Motors і Chrysler.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 13 березня 2009
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