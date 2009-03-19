Формула-1. Тести. Херес. День 5

Сюрприз від Накаджими!

Другий Пілот конюшні Формули-1 Казуке Накаджима відзначився на тестах в іспанському Хересі. У першій сесії п'ятого дня заїздів японець, мало того, що перевершив за результатом кола Хейкі Коваляйнена з "Макларена", так ще й встановив рекорд тестового тижня. Результат одна хвилина, сімнадцять цілих і чотириста дев'яносто чотири тисячні секунди навіть кращий, аніж показники темних конячок сезону пілотів "Браун GP". Коваляйнен же ж програв Накаджимі майже секунду. Стан "Макларена" продовжує насторожувати.