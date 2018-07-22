Формула-1: Хемілтон виграв гран-прі Німеччини, стартувавши 14-им

Незважаючи на проблеми у кваліфікації гран-прі Німеччини, коли Хемілтону довелося стартувати з 14-го місця, британський пілот Mercedes зумів виграти перегони. Феттель з Ferrari не зумів фінішувати.

Феттелю вдалося втримати перевагу зі старту, як і його напарнику Райкконену. Між ним й надалі був Боттас. Четвертим стартував Ферстаппен. Пілот Red Bull намагався одразу ж нав'язати боротьбу Райкконену. Однак останній зумів відбити усі атаки.

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Хемілтон почав прориватися вперед. Коло за колом він скорочував відставання від лідерів та обходив суперників. Вже на 15-му колі він став п'ятий. Ріккардо, який стартував 20-им, просувався вперед значно повільніше. В топ-6 він повернувся лише на 26-му колі.

Та вже на 29-му колі пілот Red Bull зупинився. За його словами, болід втратив потужність.

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Над трасою почав падати дощ, який вніс корективи у гонку. Спочатку Боттас обійшов Райкконена. Пілот Ferrari помилився на повороті й не втримав болід на трасі.

А після цього з траси вилетів Феттель.

Згодом Боттас пропустив вперед Хемілтона, який і переміг на гран-прі Німеччини. Загалом Mercedes святкували подвійний подіум.

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Після цієї гонки Хемілтон знову очолив загальний рейтинг, обійшовши Феттеля.