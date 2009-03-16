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Формула-1. Тести. Херес. День 2

16:35, 16 березня 2009 209

Браун не втомлюється дивувати.

За голову хапаються конкуренти відновленої "Хонди", яка демонструє просто блискучі результати на останніх тестах перед стартом нового сезону. У другий день випробувань в Хересі лідирує Рубенс Барікелло - пілот "Brawn GP", який промчав у ранковій сесії сорок шість кіл, майже на секунду випереджає R29 Фернандо Алонсо. Із другим найкращим колом іспанський представник "Рено" своєю чергою швидший за "макларенівця" Льюїса Хемілтона. Але чинний чемпіон намотав найменший кілометраж - тридцять п’ять кіл. Четверти й у протоколі пілот "Уільямс" - Ніко Росберг. Зазначимо, це лише проміжні результати.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 16 березня 2009
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