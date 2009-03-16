Формула-1. Тести. Херес. День 2

Під кінець дня таки вистрілив Алонсо.

Команда “Рено” записала до свого активу другий день тестів у Хересі, які є останнім етапом підготовки до нового сезону "Формули-1". Дворазовий чемпіон світу Фернандо Алонсо витиснув із R29 максимум, показавши на колі найкращий час дня - хвилина вісімнадцять і триста сорок три тисячні секунди. З подвійною силою працювала в понеділок стайня "Brawn GP". На допомогу Рубенсу Барікелло, який лідирував у ранковій сесії, і став другим за підсумками дня, прийшов Дженсон Баттон. Британець встиг проїхати лише 12 кіл, попри це показав третій час. Замикають протокол чинний чемпіон Льюїс Хемілтон - команда "Mclaren" та Ніко Росберг із "Williams".