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      Формула оподаткування залізної руди із законопроєкту №1210 має бути перероблена, – Гетманцев

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      Данило Гетманцев
      Данило Гетманцев / 5.ua

      Складність полягає у прорахунку вартості збагачення руди, – зауважив голова податкового комітету.

      Нова формула, прописана у законопроєкті №1210 щодо оподаткування залізної руди, має бути перероблена. Таку заяву зробив у кулуарах Верховної Ради голова податкового комітету Данило Гетманцев, передає "5 канал".

      За його словами, складність полягає у тому, що видобута в Україні руда є досить бідною за своїм складом і до експортного варіанту потребує збагачення штучним способом. Процес цей досить вартісний і його важко прорахувати.

      Складність полягає і в тому, що у нас руда є бідною. Її треба збагачувати. Цю вартість важко підрахувати. У цьому проблема з формулою. Ми погоджуємося з бізнесом, що над цією формулою треба працювати разом,
      – зауважив Гетманцев.

      Нагадаємо, на думку членів податкового комітету Верховної Ради, аби вказаний законопроєкт був прийнятним для бізнесу, він потребує оновлення на 60%. Голова комітету визнає, що жодних напрацювань робочої групи до документу не було включено. Не зважаючи на це, депутат припускає, що законопроєкт все ж поставлять на голосування. У разі схвалення депутатами, правки будуть додані вже до другого читання.

      Також розглядається можливість винести за рамки пошуки самої формули оподаткування залізної руди. Пропонується залишити діючу базу оподаткування, яка на сьогодні є в законі. І окремо повернутися до роботи над нею у межах робочої групи яка буде створена.

      blog_ava
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      Теги: Податковий кодекс Податки Данило Гетманцев Металургія
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