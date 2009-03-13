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“Форсаж 4”

13:42, 13 березня 2009 210

Він Дізель повертається на екрани як найскандальніший автогонщик світу.

В Лос-Анджелесі відбувся прем`єрний показ, мабуть, однієї із найочікуваніших стрічок цього року - “Форсаж-4”. Швидкі машини, красиві дівчата, усе те, що так сподобалося глядачеві у першому фільмі, творці обіцяють повернути й в новій екранізації.Він Дізель (актор): “2001 року стрічка полоскотала нерви багатьом шанувальникам автомобілів та швидкої їзди, поправте мене, якщо я неправий. Тож, ми вирішили повернутися до історії там, де зупинилися. Машини, красиві дівчата... Проте, в основі усе ж залишається тема дружби та довіри. Сама ідея того, що є хороший та поганий персонаж, які товаришують, є цікавою та неординарною”.Більшість критиків звинуватили режисера в тому, що в стрічці практично нічого не змінилося: та ж історія ворожнечі між Торетто та агентом Брайаном О’Коннером. Проте, саме таким хотів бачити свій фільм Лін. І таким його, запевняє творець, люблять глядачі.Джастін Лін (режисер): “У цій франшизі завжди було чимало машин та гонок. Проте, саме оригінальні персонажі та їхні життя так привабили глядача. Тож, цього разу я вирішив піти простим шляхом. Але, ми б цього не знімали, якби не отримали згоди усіх акторів”.Четвертою частиною стрічку можна назвати хіба символічно. Адже, дві попередні не мають ніякого відношення до оригінального "Форсажу". Коли в другій частині з акторів залишився лише Вокер, то в третій жоден не погодився грати. Та й за сюжетом "Токіо Дріфт" мало чим нагадує стрічку дві тисячі першого. Четверта ж частина із Дізелем, Вокером та Джорданою Брюстер вийде на екрани вже наступного місяця.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 13 березня 2009
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