"Форсаж-4"

"Форсаж" подорожує світом.

Цього разу герої 4-тої франшизи гоночних пригод відвідали з прем`єрою стрічки Туманний Альбіон. Сам головний герой фільму, Він Дізель, з`явився на публіці лиш на мить. Роздав кілька автографів і відразу сховався в кінозалі. Виконавці інших ролей, на щастя, були менш скромні та знайшли час поділитися враженнями про роботу на стрічкою.Джордана Брюстер (акторка): "Я б сказала, що це доволі хороша історія, а персонаж Віна має дуже міцні моральні принципи, яких дотримується навіть попри те, що в душі він не такий вже й добрий, як здається на перший погляд".Пол Вокер (актор): "Коли ми працювали над першим фільмом, то були ще "зелені", мало що знали про зйомки в кіно. Робили на майданчику здебільшого лише те, що нам хотілося. Ніхто сильно не переймався. А тут раз - і майже за ніч ми знімаємо таку шалену стрічку".Сам же 4 "Форсаж" можна радше назвати сиквелом до стрічки, що вийшла на екрани 2001. 2 наступні частини ж мало чим нагадували оригінальне кіно. Проте цього разу режисер Джастін Лін зібрав на майданчику всіх головних героїв першого фільму: Віна Дізеля, Пола Вокера, Мішель Родріґес та Джордану Брюстер. У прокаті фільм з`явиться наступного місяця.