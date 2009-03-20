19:20
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Форсаж-4"

11:29, 20 березня 2009 223

"Форсаж" подорожує світом.

Цього разу герої 4-тої франшизи гоночних пригод відвідали з прем`єрою стрічки Туманний Альбіон. Сам головний герой фільму, Він Дізель, з`явився на публіці лиш на мить. Роздав кілька автографів і відразу сховався в кінозалі. Виконавці інших ролей, на щастя, були менш скромні та знайшли час поділитися враженнями про роботу на стрічкою.Джордана Брюстер (акторка): "Я б сказала, що це доволі хороша історія, а персонаж Віна має дуже міцні моральні принципи, яких дотримується навіть попри те, що в душі він не такий вже й добрий, як здається на перший погляд".Пол Вокер (актор): "Коли ми працювали над першим фільмом, то були ще "зелені", мало що знали про зйомки в кіно. Робили на майданчику здебільшого лише те, що нам хотілося. Ніхто сильно не переймався. А тут раз - і майже за ніч ми знімаємо таку шалену стрічку".Сам же 4 "Форсаж" можна радше назвати сиквелом до стрічки, що вийшла на екрани 2001. 2 наступні частини ж мало чим нагадували оригінальне кіно. Проте цього разу режисер Джастін Лін зібрав на майданчику всіх головних героїв першого фільму: Віна Дізеля, Пола Вокера, Мішель Родріґес та Джордану Брюстер. У прокаті фільм з`явиться наступного місяця. 
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 20 березня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Дякуємо, Ваша скарга буде
розглянута редактором сайту
Публікації
Оренда квартир в Україні: де найнижчі ціни
сьогодні, 19:01 Оренда квартир в Україні: де найнижчі ціни
247
Урок патріотизму від олігарха:
сьогодні, 18:00 Урок патріотизму від олігарха: "Наша ряба" любить дотації, а Косюк – Україну
Дмитро Гнап 577
Соратниця розповіла, куди поділась Савченко
сьогодні, 18:11 Соратниця розповіла, куди поділась Савченко
2012
Отруєння Скрипаля: Портников пояснив, чому прокололись російські спецслужби
сьогодні, 17:49 Отруєння Скрипаля: Портников пояснив, чому прокололись російські спецслужби
1679
Кому заважає відкрита Україна?
сьогодні, 17:50 Кому заважає відкрита Україна?
273
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук