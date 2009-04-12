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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Форсаж-4"

Фільм дня 13:35, 12 квітня 2009 390

Всі дороги ведуть до рідної оселі.

Дом Торетто змушений знову переховуватися від правосуддя у Лос-Анджелесі. Та у "місті ангелів" втікач не знаходить спокою - неприязнь між ним та агентом Братаном О’Коннером спалахує з новою силою. Однак, доля змушує двох супротивників об’єднатися у боротьбі проти спільного ворога. Разом вони вигадують план ідеальної помсти і, традиційно, все зводиться до стріт-рейсійнгу.За 8 років історії фільм "Форсаж" здобув багатомільйонну аудиторію фанів у всьому світі - четвертого фільму про пригоди авто-відчайдухів чекали з особливим нетерпінням. На відміну від першого фільму, де актори самі виконували трюки, у "Форсажі-4" ця робота дісталась каскадерам, адже голлівудські боси категорично заборонили відомим акторам ризикувати життям. Режисер бойовика Джастін Лін. В головних ролях Він Дізель, Пол Уокер, Джордано Брюстер. Криміналістичний детектив "Форсажі-4" в українських кінотеатрах з 9 квітня. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 12 квітня 2009
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