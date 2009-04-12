"Форсаж-4"

Всі дороги ведуть до рідної оселі.

Дом Торетто змушений знову переховуватися від правосуддя у Лос-Анджелесі. Та у "місті ангелів" втікач не знаходить спокою - неприязнь між ним та агентом Братаном О’Коннером спалахує з новою силою. Однак, доля змушує двох супротивників об’єднатися у боротьбі проти спільного ворога. Разом вони вигадують план ідеальної помсти і, традиційно, все зводиться до стріт-рейсійнгу.За 8 років історії фільм "Форсаж" здобув багатомільйонну аудиторію фанів у всьому світі - четвертого фільму про пригоди авто-відчайдухів чекали з особливим нетерпінням. На відміну від першого фільму, де актори самі виконували трюки, у "Форсажі-4" ця робота дісталась каскадерам, адже голлівудські боси категорично заборонили відомим акторам ризикувати життям. Режисер бойовика Джастін Лін. В головних ролях Він Дізель, Пол Уокер, Джордано Брюстер. Криміналістичний детектив "Форсажі-4" в українських кінотеатрах з 9 квітня.