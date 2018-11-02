Форвард "Черкаських Мавп" ввійшов у збірну туру Кубка Європи ФІБА
Американський форвард "Черкаських Мавп" Кріс Коуклі увійшов у символічну збірну, яку сформували за підсумками третього ігрового туру групового етапу Кубка Європи ФІБА.
Все завдяки високій результативності баскетболіста – Коуклі набрав 26 очок та зробив 10 підбирань в останньому матчі проти румунського "Стяуа". При цьому зробив він це з лави запасних.
Варто відзначити, що це перший дабл-дабл "Черкаських Мавп" у Кубку Європи ФІБА поточного сезону.
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Щодо самого матчу, то черкасці здобули першу перемогу на груповому етапі змагань, здолавши "Стяуа" 90:64. Наразі "Мавпи" мають одну перемогу після трьох поєдинків групового етапу.
Джерело: 24 Канал
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