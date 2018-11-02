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      Форвард "Черкаських Мавп" ввійшов у збірну туру Кубка Європи ФІБА

      12 Читать новость на русском
      Кріс Коуклі
      Кріс Коуклі

      Американський форвард "Черкаських Мавп" Кріс Коуклі увійшов у символічну збірну, яку сформували за підсумками третього ігрового туру групового етапу Кубка Європи ФІБА.

      Все завдяки високій результативності баскетболіста – Коуклі набрав 26 очок та зробив 10 підбирань в останньому матчі проти румунського "Стяуа". При цьому зробив він це з лави запасних.

      Варто відзначити, що це перший дабл-дабл "Черкаських Мавп" у Кубку Європи ФІБА поточного сезону.

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      Щодо самого матчу, то черкасці здобули першу перемогу на груповому етапі змагань, здолавши "Стяуа" 90:64. Наразі "Мавпи" мають одну перемогу після трьох поєдинків групового етапу.

      Теги: Спорт Баскетбол
      Джерело: 24 Канал
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