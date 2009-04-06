Фосетт шпиталізували

Фарру Фосетт привезли із внутрішньою кровотечею до лікарні.

Фарру Фосетт, яка прославилася виконанням ролі однієї із головних героїнь популярного у 70-х телесеріалу "Ангели Чарлі", шпиталізували. Нагадаємо, два роки тому шістдесятидворічній Фосетт поставили вельми невтішний діагноз - рак. Про те, що американська акторка потрапила до лікарні пресі розповів продюсер Фосетт, Креґ Невіус. Лікар Фари, Лоуренс Піро, пояснив, що в акторки виявили внутрішню кровотечу після лікування в Німеччині.Та сімейні негаразди в родині Фосетт на цьому не завершилися Нещодавно двадцятичотирирічного сина зірки Редмонда заарештували за звинуваченням у зберіганні наркотиків. І це лише місяць по тому як молодий чоловік разом із батьком Раяном О`Нілом попався на вживанні нелегальних препаратів.