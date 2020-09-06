Підробити зображення у Photoshop та розповсюдити фейк в мережі сьогодні дуже просто. Але фотографії з цієї добірки абсолютно реальні, попри їхню неправдоподібність на перший погляд.

Деякі фото – це природні явища, які мають навіть власну назву, а деякі – це випадковий збіг обставин. Редакція 24 каналу зробила підбірку дивовижних і реальних фотографій.

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Фантастичні фото

Лінзоподібні хмари

Лінзоподібні або лентикулярні хмари – незвичне явище природе. Ці хмари утворюються на гребенях підвітряних хвиль, і їх не може поворухнути навіть сильний вітер.

Зазвичай, хмари зависають на висоті від 2 до 15 кілометрів.



Такі хмари не рухаються, навіть при сильному вітрі / Фото travelask.ru

Геопарк Чжан'е Данься у Китаї

Одне з найкольоровіших місць у світі – це гори у парку Чжан'е Данься. Площа геопарку – 51 тисяча гектарів.

Протягом кількох мільйонів років у цьому місці скупчувалися відкладення пісковику й інших природних матеріалів. Породи різного кольору нашаровувалися одна на одну. У результаті під впливом води і вітру сформувався унікальний гірський ландшафт, який схожий на палітру з фарбами.



Гори як палітра з фарбами / Фото kulturologia.ru

Будинок, який тане

Незвична будівля, яка свого часу стала центром суперечок. Багато хто вважав, що це фотошоп. Але на цей будинок можна було прийти і подивитись за адресою проспект Жоржа V в Парижі.

Як виявилось, протягом 2007 року будівля перебувала на реставрації, а її прикривала ця гігантська ширма.



Ширма з оплавленим фасадом у Парижі / Фото mturnn.livejournal.com

Салар-де-Уюні

У південній Болівії розташований найбільший у світі солончак – дно висохлого озера. Його площа 10,5 тисяч квадратних кілометрів.

Унікальність цього місця в тому, що поверхня солончаку ідеально плоска. І коли час від часу в озеро потрапляє невелика кількість води, воно затоплюється дуже солоним шаром і служить природним дзеркалом.



Природне дзеркало / Фото olegbaranovskyi.com

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Парк Шенбрунн з ідеальними деревами

В Австрії є один з найкрасивіших палацово-паркових ансамблів Європи – парк Шенбрунн. Він має ідеальний газон, гарні лабіринти з рівно-підстриженими деревами.



Повільна прогулянка парком / Фото experience.tripster

Хмари Asperitas

Asperitas – у перекладі означає шорсткість. Це така особлива риса хмар, яка виражається у хвилястій структурі їх нижньої частини. А у поєднанні з неоднорідною товщиною й освітленням може надавати хмарам незвичайний і страхітливий вигляд.



Хмари, які мають страхітливий вигляд / Фото tainaprirody.ru

Книжкова скульптура Алісії Мартін

Іспанська художниця Аліса Мартін створює "книжкові водоспади" з вікон будівель. Таким чином, книжки отримують друге життя, а місто стає ще більш живим.



Хвиля з книжок / Фото Алісії Мартін

Острів Касіва та човни у повітрі

Острів на південному заході Японії, де настільки прозора морська вода, що, здається, ніби човни "пливуть у повітрі".

У коралових рифах тут живе приблизно тисяча видів риб. Їх видно неозброєним оком з катера чи човна!



Човни пливуть по повітрю / Фото twitter.com

Блискавка, яка влучила у вулкан

У 2015 році у Чілі сталось виверження вулкану Кальбуко. Цей вулкан належить до трійки найбільш небезпечних в Чилі.

Крім того, розпочалась гроза і фотограф Нігроні зміг зробити знімок цього страхітливого явища.

Виверження у 2015 році було найсильнішим протягом останніх років.



Брудна гроза / Фото Франсіско Нігроні

Північне сяйво в Ісландії

Північне сяйво – це ефект зіткнення сонячного вітру з магнітним полем землі, тобто це природне явище. Але на нього потрібно "полювати". Одна з найкращих країн для спостереження за північним сяйвом – це Ісландія.



Вполювати північне сяйво доволі просто, головне знати правильні місця / Фото perets.medi

Скульптура в Новій Зеландії

"Ферма Гіббса" – музей сучасного мистецтва просто неба у Новій Зеландії. Відрили приватний парк-музей у 1991 році.

Одна зі скульптур "Небокрай" Ніла Доусона поповнила парк у 1994 році.



Парк сучасного мистецтва у Новій Зеландії / Фото pikabu.ru

Провулок в хорватському місті Дубровнік

Може здатися, що це робота якогось художника, але це фото звичайного провулка у місті Дубровнік.

Сходи, ліхтарі та навіть білизна виглядають гармонійно і казково.



Казковий провулок у Хорватії / Фото tutkatamka.com.ua