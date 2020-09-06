Фото, в справжність яких складно повірити: фантастична підбірка
Підробити зображення у Photoshop та розповсюдити фейк в мережі сьогодні дуже просто. Але фотографії з цієї добірки абсолютно реальні, попри їхню неправдоподібність на перший погляд.
Деякі фото – це природні явища, які мають навіть власну назву, а деякі – це випадковий збіг обставин. Редакція 24 каналу зробила підбірку дивовижних і реальних фотографій.
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Фантастичні фото
Лінзоподібні хмари
Лінзоподібні або лентикулярні хмари – незвичне явище природе. Ці хмари утворюються на гребенях підвітряних хвиль, і їх не може поворухнути навіть сильний вітер.
Зазвичай, хмари зависають на висоті від 2 до 15 кілометрів.
Такі хмари не рухаються, навіть при сильному вітрі / Фото travelask.ru
Геопарк Чжан'е Данься у Китаї
Одне з найкольоровіших місць у світі – це гори у парку Чжан'е Данься. Площа геопарку – 51 тисяча гектарів.
Протягом кількох мільйонів років у цьому місці скупчувалися відкладення пісковику й інших природних матеріалів. Породи різного кольору нашаровувалися одна на одну. У результаті під впливом води і вітру сформувався унікальний гірський ландшафт, який схожий на палітру з фарбами.
Гори як палітра з фарбами / Фото kulturologia.ru
Будинок, який тане
Незвична будівля, яка свого часу стала центром суперечок. Багато хто вважав, що це фотошоп. Але на цей будинок можна було прийти і подивитись за адресою проспект Жоржа V в Парижі.
Як виявилось, протягом 2007 року будівля перебувала на реставрації, а її прикривала ця гігантська ширма.
Ширма з оплавленим фасадом у Парижі / Фото mturnn.livejournal.com
Салар-де-Уюні
У південній Болівії розташований найбільший у світі солончак – дно висохлого озера. Його площа 10,5 тисяч квадратних кілометрів.
Унікальність цього місця в тому, що поверхня солончаку ідеально плоска. І коли час від часу в озеро потрапляє невелика кількість води, воно затоплюється дуже солоним шаром і служить природним дзеркалом.
Природне дзеркало / Фото olegbaranovskyi.com
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Парк Шенбрунн з ідеальними деревами
В Австрії є один з найкрасивіших палацово-паркових ансамблів Європи – парк Шенбрунн. Він має ідеальний газон, гарні лабіринти з рівно-підстриженими деревами.
Повільна прогулянка парком / Фото experience.tripster
Хмари Asperitas
Asperitas – у перекладі означає шорсткість. Це така особлива риса хмар, яка виражається у хвилястій структурі їх нижньої частини. А у поєднанні з неоднорідною товщиною й освітленням може надавати хмарам незвичайний і страхітливий вигляд.
Хмари, які мають страхітливий вигляд / Фото tainaprirody.ru
Книжкова скульптура Алісії Мартін
Іспанська художниця Аліса Мартін створює "книжкові водоспади" з вікон будівель. Таким чином, книжки отримують друге життя, а місто стає ще більш живим.
Хвиля з книжок / Фото Алісії Мартін
Острів Касіва та човни у повітрі
Острів на південному заході Японії, де настільки прозора морська вода, що, здається, ніби човни "пливуть у повітрі".
У коралових рифах тут живе приблизно тисяча видів риб. Їх видно неозброєним оком з катера чи човна!
Човни пливуть по повітрю / Фото twitter.com
Блискавка, яка влучила у вулкан
У 2015 році у Чілі сталось виверження вулкану Кальбуко. Цей вулкан належить до трійки найбільш небезпечних в Чилі.
Крім того, розпочалась гроза і фотограф Нігроні зміг зробити знімок цього страхітливого явища.
Виверження у 2015 році було найсильнішим протягом останніх років.
Брудна гроза / Фото Франсіско Нігроні
Північне сяйво в Ісландії
Північне сяйво – це ефект зіткнення сонячного вітру з магнітним полем землі, тобто це природне явище. Але на нього потрібно "полювати". Одна з найкращих країн для спостереження за північним сяйвом – це Ісландія.
Вполювати північне сяйво доволі просто, головне знати правильні місця / Фото perets.medi
Скульптура в Новій Зеландії
"Ферма Гіббса" – музей сучасного мистецтва просто неба у Новій Зеландії. Відрили приватний парк-музей у 1991 році.
Одна зі скульптур "Небокрай" Ніла Доусона поповнила парк у 1994 році.
Парк сучасного мистецтва у Новій Зеландії / Фото pikabu.ru
Провулок в хорватському місті Дубровнік
Може здатися, що це робота якогось художника, але це фото звичайного провулка у місті Дубровнік.
Сходи, ліхтарі та навіть білизна виглядають гармонійно і казково.
Казковий провулок у Хорватії / Фото tutkatamka.com.ua