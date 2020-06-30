Підрозділ Huawei Consumer Business Group в Україні оголосив про початок фотоконкурсу Huawei Next Image Awards 2020.

Щоб взяти участь, конкурсантам потрібно надіслати фото чи відео, зроблені на смартфон Huawei.

Досліджуйте світ

Лише один клік затвора фотокамери відділяє вас від зйомки магії моменту. Варто віддати йому данину, адже щомиті навколо нас відбуваються дива. Ми вчимося цінувати їх у важкі часи. Тому навіть такі дрібнички, як усмішка малюка, цвітіння рослин або захід сонця, набувають особливого значення.

Завдяки фотографії ви можете милуватися красою пейзажів або відчувати емоції людей інших національностей і культур. Споглядання світлин нагадує нам про близьких, викликає приємні спогади та показує, як все міняється із плином часу.

Фотографуйте красу разом із Huawei…

Huawei впроваджує провідні технології у смартфони, що забезпечують високу якість мобільної фотографії. Завдяки партнерству Huawei та Leica користувачі техніки Huawei можуть знімати захопливі фото і відео.

Смартфон Huawei P40 Pro оснащений системою з чотирьох камер Leica Ultra Vision, що включає 50-мегапіксельну основну камеру, 40-мегапіксельну ширококутну камеру, 12-мегапіксельну телефотокамеру з підтримкою 5-кратного оптичного, 10-кратного гібридного і максимального 50-кратного зумів, а також ToF-камеру для портретних знімків.

Можливості фотозйомки за допомогою смартфонів Huawei охоплюють усі можливі сценарії. Єдине обмеження – ваша уява.

…та діліться нею

Наразі Huawei запрошує мільйонну спільноту створити і поділитися своїми захопливими зображеннями в рамках конкурсу Huawei Next Image Awards 2020. Це наймасштабніший у світі конкурс мобільної фотографії та відеороликів, у котрому лише у 2019 році взяли участь понад 500 000 користувачів.

У конкурсі можуть взяти участь фото та відео, зняті на смартфон Huawei, у шістьох різних категоріях, а саме:

Долаючи відстань (Near Far) : зйомка з використанням телеоб'єктива (у наближенні), суперширококутного або макрооб’єктива.

: зйомка з використанням телеоб'єктива (у наближенні), суперширококутного або макрооб’єктива. Краса ночі (Good Night) : зйомка при слабкому освітленні. Функції камер смартфонів Huawei виводять нічну зйомку на новий рівень.

: зйомка при слабкому освітленні. Функції камер смартфонів Huawei виводять нічну зйомку на новий рівень. Привіт, життя! (Hello, Life!) : знімайте і діліться емоціями або яскравими моментами вашого повсякденного життя.

: знімайте і діліться емоціями або яскравими моментами вашого повсякденного життя. Обличчя (Faces) : експериментуйте із індивідуальністю та потенціалом портретної фотографії. Фотографуйте обличчя тих, хто поряд. Емоції на обличчі людини постійно змінюються залежно від світла чи настрою. Завдяки цьому ви можете вміло передати потрібну атмосферу та особливість моменту.

: експериментуйте із індивідуальністю та потенціалом портретної фотографії. Фотографуйте обличчя тих, хто поряд. Емоції на обличчі людини постійно змінюються залежно від світла чи настрою. Завдяки цьому ви можете вміло передати потрібну атмосферу та особливість моменту. Моменти (Live Moments) : знімайте та створюйте короткі відео до 10 хвилин. Розкрийте свої творчі можливості і діліться позитивними історіями у відеоформаті.

: знімайте та створюйте короткі відео до 10 хвилин. Розкрийте свої творчі можливості і діліться позитивними історіями у відеоформаті. Історія (Storyteller): за кожною фотографією стоїть своя унікальна історія. Використовуйте декілька знімків, щоб донести власну захопливу фоторозповідь. Історія повинна містити 3-9 фотографій.

Термін подання заявок – 31 липня 2020 року, до 19:00 за київським часом!

Переможців оберуть

Як і завжди, у 2020 році переможців оберуть визнані світові експерти у галузі фотографії. Склад глобального журі

Стів Маккаррі (Steve McCurry) – володар численних нагород, зокрема Robert Capa Medal (Медаль Роберта Капи), нагороди National Press Photographer's Award, а також чотирьох нагород Jose Awards. Послідовник французької культури і мистецтва, він створив одне із найвідоміших і знакових в історії фото "Афганська дівчинка".

– володар численних нагород, зокрема Robert Capa Medal (Медаль Роберта Капи), нагороди National Press Photographer's Award, а також чотирьох нагород Jose Awards. Послідовник французької культури і мистецтва, він створив одне із найвідоміших і знакових в історії фото "Афганська дівчинка". Єлизавета Породіна (Elizaveta Porodina) – відома фешн- і портретна фотографка із Росії. Її роботи у галузі експериментальної моди й образотворчої фотографії відомі використанням альтернативних форм і привабливих кольорів.

– відома фешн- і портретна фотографка із Росії. Її роботи у галузі експериментальної моди й образотворчої фотографії відомі використанням альтернативних форм і привабливих кольорів. Рубен Краббе (Reuben Krabbe) – канадський фотограф екстремальних видів спорту, котрий використовує креативні техніки фотографії для зображення поляризованих стилів та явищ, наприклад, сонячного затемнення.

– канадський фотограф екстремальних видів спорту, котрий використовує креативні техніки фотографії для зображення поляризованих стилів та явищ, наприклад, сонячного затемнення. Кароліна Хенке (Karolina Henke) – шведська фотографка із унікальним візуальним наративом і художньою ідентичністю, відома у галузі міжнародної фешн- і художньої фотографії.

– шведська фотографка із унікальним візуальним наративом і художньою ідентичністю, відома у галузі міжнародної фешн- і художньої фотографії. Ендрю Гарріхі (Andrew Garrihy), глобальний директор відділу реклами Huawei Consumer Business Group, і Лі Чанчжу (Li Changzhu), віцепрезидент департаменту маркетингу Huawei CBG, також допоможуть визначити переможців.

Журі локального конкурсу Huawei Next Image 2020 в Україні:

Антон Степанюк, маркетинг-директор Huawei CBG в Україні;

Аллан Чен, директор підрозділу Huawei Consumer BG в Україні;

Іван Шолудько, блогер і фотограф, переможець фотоконкурсів Huawei Next Image Awards 2018 та Huawei Infocus Awards 2019.

Втілюйте мрії у життя

Кожен учасник глобального конкурсу може отримати наступні нагороди:

Гран-прі: фотограф року (3 переможці)

Фонд Next-image Creation Fund розміром 10 000 доларів США (до оподаткування)

Смартфон Huawei P40 Pro (8 ГБ + 256 ГБ, випадковий колір)

Електронний сертифікат переможця

Переможці в категоріях (15 переможців)

Фонд Next-image Creation Fund розміром 1 000 доларів США (до оподаткування)

Смартфон Huawei P40 Pro (8 ГБ + 256 ГБ, випадковий колір)

Електронний сертифікат переможця

Призери (50 переможців)

Смартфон Huawei P40 Pro (8 ГБ + 256 ГБ, випадковий колір)

Електронний сертифікат переможця

4. Заохочувальна премія (5 переможців)

Смартфон Huawei P40 Pro (8 ГБ + 256 ГБ, випадковий колір)

Електронний сертифікат переможця

В Україні учасники локального конкурсу Huawei Next Image Awards 2020 можуть отримати:

1) Huawei P40 Pro – для 1-го Переможця конкурсу;

2) Huawei P40 – для 2-го Переможця конкурсу;

3) Huawei P40 lite – для 3-го Переможця конкурсу.

Щоб дізнатися більше про глобальний конкурс Huawei Next Image Awards 2020 та умови участі, будь ласка, відвідайте офіційний вебсайт конкурсу. Щоб дізнатися більше про локальний конкурс та умови участі, будь ласка, відвідайте офіційну сторінку на Facebook.