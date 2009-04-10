Фоторобот вручну

Обережно! Вас малюють анфас та в профіль.

Ґвалтівників та убивць міліція сьогодні шукає не за комп’ютерними фотороботами. За описами очевидців, чи постраждалих, портрети злочинців малюють художники. Ігор Парнюк сьогодні малює шаржі в Харківському саду Шевченка. А у 90-ті йому доводилось відтворювати портрети злочинців. Чоловік збив дівчинку, але з місця ДТП зник. Ігор Парнюк (художник): "Він вийшов з машини, коли збив. Подивився - дівчинка жива. Сів в машину і поїхав. Але біля під'їзду стояла жінка, ну, бабуся така. Ну, він такий, говорить, сивий, лисий, такий мордатий. Схожий на Хрущева, тільки небагато ширші щоки. Так його знайшли по моїх малюнках." 200 брів, 300 носів і мільйон варіантів готових облич, навіть родимки на вибір. Усі є в комп’ютерній програмі "Фоторобот". Кілька рухів мишкою - і портрет злочинця готовий. Проте не зовсім - кажуть фахівці криміналістики. На комп’ютері ні у повний зріст не намалюєш, ні деталей не додасиш. Михайло Щербаковский (завідувач кафедри криміналістики Харківського інституту внутрішніх справ): "Ось теж пограбування було. І намалювали людину. І ось передали найбільш характерні його особливості. Ось кепка насунена, насуплені брови. От як він прикурює, зсутулившись. У цього - шрам, і ось цигарочку він тримає - на фотороботі цього не зробиш!"Віктор Гарбарь про мистецтво малювати злочинців навіть книжку написав. Ще у радянські часи. Каже - це досі єдиний підручник для художників-криміналістів. Малювати, приміром, сусіда і злочинця - не одне й теж - каже автор книги - на портреті злочинця риси обличчя мають бути дещо збільшені. Якщо, наприклад, свідок запам’ятав великий ніс, на малюнку він буде ще більшим. Так, запевняє художник, знайти підозрюваного набагато легше. Ще одне спостереження Віктора Гарбаря: чоловіки краще запам’ятовують і описують зловмисниць, діти запам’ятовують деталі, скажімо, родимки, шрами, а жінки звертають увагу на одяг та зачіску. Віктор Гарбарь (колишній художник-портретист): "Для дитини 5-7 років 20-річний вважається вже старим. Треба сприймати це дуже відносно. А для людини похилого віку - 50-60 років - це молодий. Пропонувалося вивчати і самого очевидця, хто він по професії. Наприклад, якщо він перукар, значить, ми точно отримаємо інформацію про те, яка там була зачіска, чи були там вуса, чи вищипані брови."Навчити малювати міліціонерів за три з половиною місяці. Автор підручника розповідає: це було нелегко, працювали по 12 годин на добу. Спочатку вчились зображати кубики і піраміди, вивчали перспективу і тільки згодом переходили до обличчя, мовляв портрет - це вже вищий пілотаж. Три випуски, Радянський союз розпався - і курси художників-криміналістів закрились. Те, що за кордоном набирає обертів і завдяки чому розкривають злочини, в Україні, каже художник, виявилось непотрібним.