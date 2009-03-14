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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Франція: Формула-1

16:39, 14 березня 2009 292

Траса у Лє-Мюро претендуватиме у 2011 році на "Гран-прі Франції".

Не "Діснейленд", але як альтернатива "Маньї-Кюр" цілком прийнятна. Новий автодром, який у майбутньому претендує на проведення гран-прі Формули-1 у Франції, з’явився у своєму макетному відображенні.Будівництво траси у передмісті Парижа в Лє-Мюро планують закінчити до сезону 2011 року. Протяжність траси - близько 4 кілометрів, а приблизна вартість проекту - 112 мільйонів євро. Згадаємо, минулого року, після того як лебедину пісню відспівав автодром Маньї-Кюр, Берні Еклстоун наполягав перенести гран-прі Франції до столичного "Діснейленду", втім ідея наштовхнулась на обурення екологів. Будівництво траси у Лє-Мюро, зазначимо, не викликає захоплення у комерційного боса F1, тож ініціаторам проекту доведеться зайнятись не лише будівництвом.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 14 березня 2009
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