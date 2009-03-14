Франція: Формула-1

Траса у Лє-Мюро претендуватиме у 2011 році на "Гран-прі Франції".

Не "Діснейленд", але як альтернатива "Маньї-Кюр" цілком прийнятна. Новий автодром, який у майбутньому претендує на проведення гран-прі Формули-1 у Франції, з’явився у своєму макетному відображенні.Будівництво траси у передмісті Парижа в Лє-Мюро планують закінчити до сезону 2011 року. Протяжність траси - близько 4 кілометрів, а приблизна вартість проекту - 112 мільйонів євро. Згадаємо, минулого року, після того як лебедину пісню відспівав автодром Маньї-Кюр, Берні Еклстоун наполягав перенести гран-прі Франції до столичного "Діснейленду", втім ідея наштовхнулась на обурення екологів. Будівництво траси у Лє-Мюро, зазначимо, не викликає захоплення у комерційного боса F1, тож ініціаторам проекту доведеться зайнятись не лише будівництвом.