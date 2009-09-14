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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Франція: Футбол

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      Чемпіон знову на коні.

      Тріумфатор минулого сезону у французької першості - "Бордо" реабілітувалось за втрату очок у попередньому турі. Для перемоги над гостями із Гренобля підопічним Лорана Блана вистачило одного єдиного влучного пострілу. На 17 хвилині Гуфран поклав круглого точно в кут.Єдиний м’яч визначив переможця і у протистоянні Ліона із Лорьєном. На 72 хвилині бразилець Бастос потужно вистрілив головою.Розчарував натомість своїх фанатів у п’ятому турі ПСЖ. Клуб зі столиці залишив на щиті Монако. Безгольову засуху лише на 85 хвилині перервав кореєць Парк. На 88-й приціл не підвів і бразильця Нене. 2-0.Першу сходинку ділять "Бордо" і "Ліон" - по 13 очок. Третім доволі несподівано йде "Монпельє".
      blog_ava
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      Новини за 14 вересня 2009
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