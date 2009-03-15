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Франція: Футбол

15:28, 15 березня 2009 282

В "Бордо" чекали 10 років, може й дочекаються.

Команда Лорана Блана значно покращила свої шанси у боротьбі за чемпіонський титул, здобувши перемогу у 28 турі елітного французького дивізіону за "Ніццою". Кинувшись у бій без розвідки, суперники вже до 15 хвилини могли обмінятись голами.Своїм шансом "Бордо" таки скористалось незабаром. Після розіграшу кутового на 19 у офсайдну пастку не піймали Шамаха - нападник проблем на завершальній стадії не мав. За якусь мить "Ніцца" відповіла - фол на Фає закінчився 11-тиметровим, який холоднокровно реалізував Бамого. Не встиг розпочатись другий тайм, як Бордо знову вийшло вперед, як з’ясувалось остаточно - Енріке був справжнім королем повітря після навісу Вендела. 2:1 - до лідера Ліона 2 очки.У чинного чемпіона, щоправда, гра у запасі, яку він використає сьогодні в матчі проти “Осера”. Ще один претендент на "золото" ПСЖ зустрінеться із “Марселем”, “Гренобль” прийме “Сент-Етьєн”. У суботу, згадаємо, “Лілль” виграв на полі “Кана”, без переможця у протистоянні - “Ле-Ман Ренн” та “Нант – Лорьєн”. “Монако” здолало “Тулузу”, а “Валенсьєн” - “Гавр”, “Сошо” дотиснуло “Нансі”. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 15 березня 2009
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