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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Франція: Футбол

10:36, 23 березня 2009 201

Беріть нотатник “Юрь Паличь”.

Наступний суперник київського “Динамо” у Кубку УЄФА - ПСЖ, зазнав принизливої поразки у 29 турі чемпіонату Франції. Кепським видався візит парижан на південь до “Тулузи”. Так-от “Динамо” не завадило б розгортати атакувальні дії лівим флангом.Саме там Сен-Жермен проґавив Бергуню, який відкрив рахунок матчу влучним ударом лівою. Саме звідти точний пас на Жіньяка віддав Мбенга, коли “Тулуза” подвоїла перевагу. Можуть динамівці і сміливо бити здалеку. На постріли з-за меж штрафного майданчика Голкіпер ПСЖ Ландро не реагує.Ось скажімо Сіссоко збільшим перевагу “Тулузи” до 3:0 на останній хвилині першого тайму. Відставання гостей таки зумів зменшити Мабьяла, та остаточний рахунок протистояння встановив, все ж Братен. 4:1 - “Тулуза” випереджає ПСЖ у турнірній таблиці французького чемпіонату.А от конкурент донецького “Шахтаря” у єврокубках “Марсель” у рідних стінах з рахунком 2:0 переграв “Нант”. Чинний чемпіон “Ліон” з таким самим рахунком здобув перемогу над “Сошо”.Саме “Ліон” та “Марсель” продовжують безкомпромісну боротьбу за найвищий рядок турнірної таблиці Ліги 1. Третя сходинка наразі за “Бордо”. ПСЖ, програвши двічі поспіль, скотився до VI місця.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 23 березня 2009
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