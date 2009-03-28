Франція: Футбол

"Марсель" гратиме при порожніх трибунах.

Майбутнього суперника донецького "Шахтаря" у чвертьфіналі Кубка УЄФА покарали за поведінку власних уболівальників. Вони на матчі провансальців проти "Нанту" вкотре палили на трибунах "Велодрому" піротехнічні засоби.За поведінку фанатів "Олімпік" карають уже 11 раз у поточному чемпіонату. Досі обмежувалися штрафами на суму від 250 до 7 тисяч євро. Якщо апеляції біло-блакитних не дадуть результату, і рішення Французької професійної ліги залишиться в силі,то один із матчів чемпіонату "Марсель" проведе без підтримки фанів. Зараз "Олімпік" іде на другому місці і веде відчайдушну боротьбу за чемпіонство із "Ліоном". Усього марсельцям залишилося зіграти ще 4 поєдинки на власному стадіоні - проти "Гренобля", "Тулузи", "Ренну" та власне "Ліону".